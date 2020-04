La pandémie de coronavirus dans laquelle notre société est plongée a contribué à mettre au premier plan un concept plutôt récent : le télétravail. Sur certaines tribunes, on en vante les mérites à la pelletée. À titre d’exemple, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec s’est récemment fait le chantre de ce mode de travail, qu’il qualifie de mesure de « résilience sociale » à développer « même en l’absence de pandémie », car elle est bonne pour l’économie.

S’il est difficile de nier les bienfaits potentiels du télétravail, je me questionne toutefois sur le caractère pernicieux de l’image d’Épinal, faite de licornes et d’arcs-en-ciel, qu’on nous sert. On me permettra donc de nommer deux problèmes qu’on escamote trop facilement.



D’une part, le télétravail favorise la détresse liée à la solitude. Les interactions en milieu de travail, ne serait-ce qu’à l’heure du lunch ou durant les pauses, contribuent grandement à réduire l’isolement social. Or, on semble présentement séduits par la perspective de consolider des infrastructures technologiques qui permettront de réduire le nombre d’interactions en personne. Développer massivement la capacité et l’habitude des organisations à distancer leurs employés les uns des autres pour économiser, est-ce vraiment souhaitable et nécessaire ?



D’autre part, le télétravail favorise la tendance des employeurs à faire des demandes intempestives en dehors des heures de travail. Prenons mon exemple personnel, qui n’est en rien une exception. Je travaille à temps partiel à un horaire fixe. Eh bien, cela n’empêche en rien mon employeur de s’attendre à ce que je consulte régulièrement divers courriels et documents, afin que je suive les activités de l’organisation lorsque je ne suis pas sur place. Je suis toutefois prêt à parier que, si les courriels et l’infonuagique n’existaient pas, mon employeur s’organiserait différemment et me laisserait plus souvent tranquille. La crise actuelle et le discours ambiant sur le télétravail ne risquent pas d’aider.



J’invite donc le gouvernement caquiste, et plus particulièrement le ministre du Travail, à s’assurer que l’État se penche dès que possible sur les pratiques du télétravail, pour pouvoir les baliser sans trop tarder. En ayant ce courage politique, on pourra s’assurer qu’à moyen terme, « ça va bien aller ».