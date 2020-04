L’avenir des CHSLD

La pandémie actuelle a eu de tels effets dévastateurs dans nos CHSLD que le Québec pourra difficilement faire l’économie d’une réflexion objective et sereine sur cette institution essentielle de notre système de santé et de services sociaux.

C’est à travers la discussion sur le projet complexe d’« assurance autonomie » du Dr Réjean Hébert qu’a eu lieu la dernière réflexion sur le sujet. Arrivé au pouvoir, le Dr Gaétan Barrette a rejeté du revers de la main cet « écran de fumée », qu’il a présenté comme « l’exercice le plus cynique de l’histoire du Québec » (Le Devoir, 27 juin 2014).

Ces discussions ont mis dans l’ombre les faits suivants, mis en exergue par la défunte Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux : d’une part, questionnés sur leur désir, 80 % des Québécois disaient souhaiter demeurer à la maison le plus longtemps possible et même y mourir plutôt qu’aller en CHSLD; d’autre part, comme le rappelait en entrevue la directrice générale de l’Association, Diane Lavallée, « depuis plusieurs années, l’AQESSS réclame qu’on accentue les services de soins à domicile, et c’est donc la voie à privilégier pour répondre aux besoins de la population qui est vieillissante. Il ne faut pas oublier qu’une place dans un CHSLD coûte en moyenne 90 000 $ par année par personne, alors qu’une personne qui est soignée dans son milieu de vie coûte entre 20 000 $ et 30 000 $. Dans ce contexte, on pourrait donc permettre à trois fois plus de gens d’obtenir des services qui répondent à leurs besoins » (Le Devoir, 23 novembre 2013).

Dégager les conclusions de ces faits tout simples et vérifiables permettrait de mieux dessiner les contours et de mieux définir le rôle futur des CHSLD dans la réponse aux besoins de nos aînés. Ce serait un bon point de départ pour la réflexion que voudra sans doute enclencher le gouvernement du Québec, une fois passée la crise.