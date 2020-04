L’école à distance, pourquoi pas?

Depuis quelques semaines maintenant, le Québec est figé par l’arrivée du coronavirus. Ce bouleversement a aussi déstabilisé le ministère de l’Éducation, qui a rapidement pris l’initiative de continuer les cours à distance, une décision reçue avec des opinions très partagées. Pourtant, malgré certaines difficultés auxquelles les élèves ont dû faire face, cette décision est très avantageuse pour les étudiants. En effet, continuer l’école de chez soi amène beaucoup plus d’avantages pour les étudiants que de recommencer en automne.

Tout d’abord, plusieurs s’inquiétaient du bon fonctionnement des travaux, des examens et de la remise de ceux-ci. Par contre, il n’est pas nouveau que les professeurs utilisent des plateformes sur Internet qui permettent non seulement de remettre des travaux, mais aussi de faire des examens contrôlés par les professeurs et de poursuivre les cours en ligne. C’est le cas, par exemple, de Moodle, qui est fréquemment utilisé dans l’enseignement, lorsque les cours se déroulent en classe.

Il est très important de prendre en considération l’après-crise, qui, pour plusieurs, sera constituée de plusieurs projets. Pour être plus précis, certains finissants du cégep ont déjà été acceptés dans leurs universités, qui, pour plusieurs, ne sont pas dans la même ville. Plusieurs étudiants ont déjà prévu des déménagements, qui impliquent de signer un bail, ce qui n’est pas réversible. Ainsi, annuler une session complète, plutôt que la continuer exceptionnellement à distance, pourrait entraîner de graves conséquences et ajouter des sources de stress évitables sur les épaules des étudiants.

En cette période de confinement, il est crucial de se serrer les coudes et de persévérer. Il n’est pas toujours facile pour un étudiant de concilier travail et études. La décision du ministère de l’Éducation de continuer les cours à distance offre la chance aux étudiants de pouvoir se concentrer davantage sur leurs études.