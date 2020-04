Le mieux est l’ennemi du bien

Devrions-nous rouvrir les écoles bientôt ? La question est sur toutes les lèvres. Si la santé publique considère que le pic de l’épidémie est passé et que nos hôpitaux ne risquent plus d’être saturés, il faut répondre par l’affirmative. Pourquoi ? Parce que ce ne sera guère mieux en septembre, en fait, tant que nous n’aurons pas de vaccin, ce qui peut vouloir dire un an, voire un an et demi selon les chercheurs.

Cependant, il faut que les enseignants qui ont des problèmes de santé pulmonaire ou cardiaque, qui sont diabétiques ou qui ont d’autres maladies puissent être excusés, de même que les enfants dont les parents ont ces problèmes ou qui vivent avec une personne âgée (il faudrait trouver une solution de rechange pour ces enfants, bien sûr). Aussi, on peut imaginer des classes qui auraient des horaires échelonnés pour que tout le monde ne soit pas présent à la fois, pour ne pas surcharger les autobus scolaires non plus. Également, il faudrait offrir des masques aux enseignants qui en veulent, installer quelques plaques de Plexiglas, des marques au sol et plus de lavabos, nettoyer très souvent, distancer les pupitres dans la mesure du possible, etc.

De plus, pourquoi ne pas laisser tomber les maternelles pour quelque temps, question d’alléger la tâche des écoles ? Bien sûr, il faudrait laisser les services de garde fermés, sauf pour les enfants des employés des services essentiels et pour l’heure du midi, où le lunch froid serait de rigueur et pris dans la classe.

Bref, il ne faudrait pas que cette pandémie se retourne contre l’avenir de nos jeunes, alors qu’ils sont les moins à risque de subir de graves conséquences liées à la COVID-19, selon tous les experts.