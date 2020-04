C’est de l’âgisme de stigmatiser en bloc les 70 ans et plus. Il y a dans cette catégorie des hommes et des femmes en pleine santé, agiles et en plein épanouissement de toutes leurs facultés intellectuelles. Le monde regorge de personnalités reconnues et influentes classées d’emblée dans ce créneau. Ne vaudrait-il pas mieux parler plus largement de groupes à risque, qui englobent les conditions préexistantes, le grand âge, la précarité ?N’est-il pas étonnant de remarquer l’explosion de cas dans les quartiers plus défavorisés ? Il est aussi frappant de noter que cette formule des 70 ans et plus est très présente en France et au Québec et, si l’on y a accès, beaucoup moins sinon pas du tout dans les discours et commentaires des médias anglophones, italiens, allemands et autres. Il est entendu partout que les gens âgés sont les cibles de ce virus et ses principales victimes, mais il y a des moyens et des mots plus délicats et respectueux de les mettre en garde que ce sempiternel « les 70 ans et plus » !