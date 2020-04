Trump et l’OMS: visa le noir, tua le blanc

Cette semaine, le président Trump a annoncé que son pays suspendait son financement à l’OMS. En termes pratiques, cela revient à une coupe de 400 millions de dollars, soit 15 % du budget de l’organisation. Au-delà de la stratégie assez élémentaire qui vise à masquer ou à détourner l’attention de sa propre incurie dans la gestion de la crise chez nos voisins du Sud, la décision de Trump est en parfait porte-à-faux patent avec l’enjeu actuel de combattre la COVID-19, soit de multiplier les échanges, le partage d’information.

En effet, comme cela a été démontré depuis ses premières manifestations, ce virus ne connaît pas de barrière, de frontière. Dans un tel cadre, les pays ont absolument besoin d’un mécanisme favorisant le partage d’information, de données. Il faut se rappeler qu’essentiellement, l’OMS collecte des données partout dans le monde et, selon l’information disponible, partage des diagnostics, des suggestions pour composer avec la pandémie. Elle est donc à la merci de la fiabilité des données que l’on veut bien lui partager. À l’instar des autres agences de l’ONU, telle l’Organisation internationale du travail, elle offre donc des paramètres, des lignes directrices pour les pays, mais l’application n’est pas de son ressort à moins de collaboration bilatérale.

Ce croc-en-jambe financier brutal à l’OMS va certainement porter atteinte à la capacité de l’organisation de poursuivre plusieurs autres mandats qui ont démontré leur efficacité. Ainsi, au Québec, pour n’en citer que deux, Villes et villages en santé et Villes amis des aînés ont su rallier l’adhésion de centaines de municipalités, mais plus encore, par des programmes et des activités, avoir un effet sur la qualité de vie de millions de personnes. Telle célébration annuelle de la participation citoyenne dans des activités physiques ou encore, la densité de bancs publics sur des artères s’inspire souvent d’engagements municipaux dans l’un ou l’autre de ces programmes.

On pourrait aussi évoquer le rôle indispensable de l’OMS auprès de nombreux pays disposant de peu de moyens pour endiguer tel ou tel virus, par exemple, comme c’est le cas en Guinée, coordonner l’action de vaccination pour endiguer la résurgence du virus Ebola ou encore, mobiliser des ressources pour offrir des médicaments à des centres de santé ruraux. Bien sûr, l’OMS n’est pas parfaite. Certains lui reprochent sa lourdeur bureaucratique, d’autres sa proximité des lobbys pharmaceutiques. Au final, il reste qu’une telle organisation est absolument essentielle dans un combat comme celui qui est mené actuellement, mobilisant ainsi des qualités de diplomatie, d’écoute, de partage, de respect. Je parle bien de l’OMS, pas du locataire actuel de la Maison-Blanche.