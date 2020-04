Deux bobos…

J’ai constaté avec plaisir que Francine Pelletier, dans sa chronique du 15 avril, a mis le doigt sur un « bobo » de taille de notre système public : c’est celui du profit. […] Il y a des choses dont on ne devrait pas tirer profit. Les résidences de personnes âgées sont de cette catégorie.

Il serait temps aussi d’ajuster notre lexique, les termes sont importants. On parle de CHSLD privés non conventionnés… Pourquoi ne pas les appeler simplement « à but lucratif » ? Je pense qu’il faudrait aider ces établissements à se transformer au plus vite pour que le profit ne fasse plus partie de l’équation en ce qui concerne le soin des personnes âgées.

D’autre part, le deuxième « bobo » que je décèle dans tout ce gâchis de la COVID-19 dans les résidences, privées ou publiques, c’est le mode de gestion.

Plus les gestionnaires agissent unilatéralement, de manière autoritaire, plus la hiérarchie est forte, et plus il y a d’erreurs dans la gestion. Moins on est capable de faire face à des crises comme celle que nous connaissons actuellement.

Parce que les gens qui sont dans l’action, quotidiennement, ne sont pas entendus, alors que leurs observations et leurs solutions seraient capitales pour que les décisions tiennent compte du réel. Il n’y a pas que le salaire qui compte dans la rétention des employés : permettre la participation des employés leur donne une précieuse reconnaissance et assure leur allégeance. Des gens qui sont traités comme des pions vont réagir comme des pions, et parfois décider qu’ils ne veulent plus jouer !

J’espère que quelqu’un s’en souviendra quand tout cela sera derrière nous.