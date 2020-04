Une illustration des inégalités de revenus

On ne pouvait guère trouver meilleure illustration du scandale des inégalités de revenus lors de l’appel de François Legault lancé aux médecins spécialistes. Ceux-ci peuvent gagner jusqu’à l’équivalent de 2500 $ par jour pour accomplir des tâches de préposés aux bénéficiaires. Le scandale ne réside pas tant dans le fait que ces médecins conservent leur même salaire (on pourrait discuter des augmentations survenues ces dernières années, mais c’est un autre sujet). En effet, je ne vois pas quel intérêt auraient ces médecins à aller effectuer des tâches pour lesquelles ils sont surqualifiés si, en plus, on leur imposait une baisse de salaire. Non, le véritable scandale est ailleurs : il est dans le manque de considération et le mépris envers les préposés. Ceux-ci ne gagnent même pas ce montant en un mois de travail. Souhaitons que nous gardions les yeux ouverts sur cette injustice même quand la pandémie sera terminée.