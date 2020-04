Dégradant, laver des planchers?

Quand laver les planchers devient un acte dégradant alors qu’avoir un grade quelconque s’avérerait un empêchement d’assister son prochain, il y a lieu de se questionner sur l’état de nos valeurs. Il semble que certaines personnes diplômées, gradées, spécialisées s’insurgent contre le cri du cœur et l’appel au secours du premier ministre du Québec à venir secourir des résidents en perte d’autonomie et menacés de mort dans les CHSLD du Québec. Serait-ce que le nombre de chiffres sur leurs bordereaux de paie aurait un effet dilatoire sur l’offre de service de ces spécialistes de la santé ? Si on enlevait un chiffre à ce nombre, y aurait-il chez certains un regain de sympathie envers les plus démunis ?