Le gouvernement Trudeau sépare les familles

Dans le document concernant les restrictions de voyage sur le site Canada.ca, il est clairement stipulé que « les membres de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada » doivent « démontrer à un agent consulaire ou d’immigration que vous venez au Canada à des fins essentielles », comme pour vivre avec son époux ou conjoint de fait ou son parent.

La semaine dernière, mon frère (citoyen canadien) est parti en auto avec sa conjointe (américaine), comme à chaque printemps, pour venir habiter sa maison au Canada. Ils sont mariés depuis plus de 10 ans. À la frontière canadienne, sa femme s’est vu refuser l’admission au pays.

Mon frère a choisi de retourner aux États-Unis plutôt que de laisser sa conjointe derrière. Plusieurs appels aux douanes nous reviennent toujours avec la même réponse. « Le site Web est erroné, les directives que nous recevons sont de refuser tous ceux qui ne sont pas citoyens canadiens, mariés ou pas, sauf en cas de fins jugées essentielles. »

En fait, jusqu’au 8 avril, même le message d’accueil téléphonique de la ligne téléphonique des douanes disait explicitement que les citoyens canadiens ainsi que leur famille immédiate étaient les bienvenus. Par contre, tout de suite après, après avoir posé la même question, le préposé réfutait cette information et disait qu’ils refusent au moins 15 personnes par jour dans cette situation.

Nos demandes d’information par courriel au premier ministre sont réacheminées vers le ministère de l’Immigration, qui nous offre comme seule réponse jusqu’à maintenant un message générique nous disant de consulter le site Internet si on a des questions (!).

Donc, des douaniers refusent régulièrement les conjoints à la frontière, ne laissant donc d’autre choix que de séparer des familles, ou de voir des citoyens canadiens retourner sur leurs pas. Et personne ne semble vouloir répondre et corriger la situation.

Je comprends qu’on fait face à une crise sans précédent ; le côté humain devrait être encore plus important dans cette situation et cette aberration mériterait d’être corrigée en urgence. Certains citoyens canadiens subissent des préjudices à cause d’un problème d’application de mesures pourtant annoncées publiquement, et publiées sur le site Internet.

Mise à jour : information reçue par la ligne d’Immigration Canada : « Si mon fils de 15 ans n’est pas canadien, je ne peux pas l’amener avec moi au Canada parce qu’il n’est pas considéré comme essentiel » !