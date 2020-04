Des comportements à dénoncer

L’article « T’es un Chinois, retourne dans ton pays ! » du 10 avril souligne un phénomène largement répandu. Je suis marié avec une Chinoise qui vient de cette diaspora qui a grandi dans l’une ou l’autre des îles de l’océan Indien. Elle maîtrise parfaitement son français, elle est totalement intégrée, et elle travaille actuellement à trouver un vaccin dans un laboratoire pour tous les Québécois. Depuis le début de la crise, elle a été la victime de commentaires racistes et d’attitudes méprisantes chaque semaine. Mes garçons, qui sont métissés, ont aussi reçu leur lot de commentaires racistes (doigts d’honneur, insultes en français et en anglais). Elle me disait qu’après presque trente-cinq ans de vie normale, elle ressent ce mépris très durement. Le problème est sérieux et largement répandu. Il mérite d’être soulevé officiellement, et les personnes qui se livrent à ce genre de comportement ne peuvent pas continuer à le faire impunément.