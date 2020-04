CoronaPyrrhus

Pour maîtriser la propagation du virus causant la COVID-19, la Santé publique semble fonder son approche sur le scénario du pire cas possible (« worst case scenario ») en faisant le choix, d’une façon prudente qui se défend très bien, de ne pas considérer que l’application de mesures d’atténuation ciblées peut réduire la probabilité de voir se réaliser ce pire cas possible.

L’approche actuelle, qui consiste à imposer des restrictions « mur à mur », a cependant des conséquences potentiellement gigantesques sur la société et sur l’économie au sens large. C’est pourquoi la Santé publique et son directeur doivent mieux nous expliquer pourquoi l’approche actuelle est la seule possible et pourquoi on a écarté d’autres avenues ayant moins de conséquences à moyen et long terme sur la société. Ainsi, a-t-on évalué une approche comme l’application de mesures de contrôle plus ciblées (et appliquées avec fermeté) fondées sur les données épidémiologiques et l’analyse des statistiques les plus récentes sur les différences de sévérité des effets de la COVID-19 en fonction des différents groupes de la population (par exemple selon l’âge, l’état de santé, les déplacements récents) ? Si on la compare avec l’approche actuelle, quel serait le portrait des risques et des bénéfices d’une approche plus ciblée qui n’entraînerait pas le confinement de la population entière et la mise sur pause de toute la vie économique et sociale ? En temps de crise, tous les choix comportent des risques, y compris l’approche actuelle de la Santé publique.

Dans le déploiement actuel de la réponse, nous avons tendance à sous-estimer les conséquences humaines tragiques qu’aurait une dépression économique prolongée. Parmi ces conséquences, il y a l’augmentation importante du nombre de décès qu’entraînerait cette catastrophe sociale et économique, une réalité que connaissent bien les experts de santé publique et les médecins.

Si nous continuons sur la voie actuelle, pourrons-nous dire, en paraphrasant Pyrrhus, que « si nous devons remporter une autre victoire sur le virus, nous sommes perdus ».