Effet boomerang des «snowbirds»

Grâce à la COVID-19, nous découvrons le bien-fondé de mieux gérer l’accès à nos urgences, alors qu’en temps normal et à la moindre grippette elles s’engorgent à la vitesse grand V.

Depuis peu, plus de 400 000 travailleurs traversaient la frontière du pays. Tous les jours, les 4 milliards de dollars en commerce transfrontalier approvisionnent en produits nos supermarchés, usines et services de santé. Le Canada partageant la frontière la plus longue du monde avec un voisin aux réflexes imprévisibles, on peut excuser le retard et l’hésitation dans la gestion fédérale.

En revanche, nos élus ont raison d’éviter le triomphalisme et de jouer de prudence dans l’analyse de la progression du coronavirus. Aux centaines de touristes canadiens que le gouvernement fédéral rapatrie d’Europe, du Maghreb et d’Amérique latine par avion s’ajoutent les milliers de snowbirds qui reviennent rapidement de zones à risque, telles la Floride, le Mexique, Cuba.

Un bon nombre voyagent en VR ou en voiture, et pendant quelques jours auront traversé des États infectés, tel l’État voisin de New York, le plus sévèrement atteint à ce jour, et auront fréquenté postes d’essence, McDonald’s et Tim Hortons pour leurs besoins. Il est évident qu’à leur retour au pays, la quarantaine en période d’éclosion rapide du virus aura un effet préventif et ne peut qu’aider à endiguer sa propagation.