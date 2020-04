Pâques, ou la fin d’un confinement

Des millions de chrétiennes et de chrétiens, en ce dimanche différent des autres, vont bientôt célébrer Pâques. La grande majorité d’entre eux, sans doute, le feront cette année en confinement, isolés derrière des portes closes.

« Toutes portes étant closes… » Les récits qu’ils se reliront, ce dimanche-là et les jours d’après, leur rediront, l’un après l’autre, que c’est bien ainsi que, pour eux, tout a commencé.

La mort avait frappé, déroutante et scandaleuse. S’en remettraient-ils jamais ? Et elle pouvait frapper encore. Non plus cette fois un être exceptionnel, à la parole duquel ils avaient un moment accroché leur vie. C’est eux-mêmes maintenant, petite poignée de disciples, qui se sentaient menacés s’ils sortaient et se mêlaient au public. Mieux valait rester entre eux, recroquevillés dans le deuil et la peur.

C’est la mort qu’ils redoutaient. Voilà que, soudaine et inattendue, la vie se présente à eux. « Il se tint au milieu d’eux et leur dit : “Paix à vous !” Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi des doutes dans vos cœurs ? »

Des millions d’hommes et de femmes, en ce dimanche pas comme les autres, se sentiront revivre malgré tout. Un mal invisible peut bien frapper et conduire jusqu’aux portes de la mort. Pour eux, pour elles, un Invisible, autrement puissant, a manifesté que sont ouvertes toutes grandes les portes de la vie. Cette certitude-là avait fait revivre avant eux les premiers disciples. C’est encore elle qui les avait fait sortir de leur isolement, après l’expérience d’une quarantaine inédite : « Pendant quarante jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. »