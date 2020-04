Professionnels sans protection

Je suis une professionnelle de la santé, je gère les dossiers d’invalidité des employés du réseau d’un CIUSSS de Montréal.

La question que je pose est la suivante : pourquoi le télétravail n’est-il pas autorisé en raison des circonstances actuelles ? Les cadres travaillent de la maison à leur guise. Le reste du personnel professionnel et du soutien administratif est encore dans les bureaux à manipuler les papiers sans respecter les consignes, car c’est impossible de garder nos distances dans un petit local. Nous faisons de notre mieux pour ne pas être en contact rapproché, mais cela ne réduit pas les risques de contamination. Certains partagent des bureaux à deux, à trois, à quatre, et d’autres sont dans des aires ouvertes.

On ne reçoit plus de visites des employés, les documents sont reçus de façon électronique, alors pourquoi le travail n’est-il pas pensé de façon à préserver nos familles? On travaille dans un service essentiel, mais notre travail n’est pas essentiel pour autant compte tenu des risques. La possibilité de télétravail pourrait être envisagée si la préoccupation était la santé des employés et de leurs familles.

Merci de faire part de ce cri du cœur au ministre et au public en général.