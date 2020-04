Cette humanité qui lie notre insularité

Une fois le pic de la pandémie passé et la courbe de contagion aplatie, il faudra sans doute de longs mois avant d’espérer un retour à la normale de nos relations au quotidien et de l’économie, avec la dette publique qui risque d’augmenter vertigineusement, tout comme celle des ménages pour qui le plein-emploi demeure incertain dans un avenir rapproché.

« Penser, c’est écouter en silence. C’est être seul et en même temps être avec un autre : soi-même », citait un lecteur du Devoir du 7 avril. Exacerbé par le confinement, ce silence s’insinue entre les bruits et les sons, comme le chant des oiseaux, pour faire peser cette distance, plus sanitaire que vitale, qui nous sépare d’autrui. Deux mètres suffisent pour distinguer la méfiance ou l’empathie d’un regard.

Que sommes-nous devenus, négligeant le maillon qui nous constitue, pour traiter si mal notre planète au point de dérégler son écologie la plus intime ?

N’est-il pas révélateur qu’un infime virus nous confine à sonder la distance qui nous sépare de la mort pour forcer notre appréciation de la relation primordiale qui nous lie au vivant ?

Notre humanité techniciste valoriserait-elle tant l’outil, comme prolongation de soi pour s’assurer la maîtrise de la nature, qu’elle aurait aliéné l’âme qui anime son essence ?

Espérons que cette crise nous verra renaître plus près de nous et d’autrui, capables d’entendre le murmure du sacré dans la nature… avant qu’il ne soit trop tard, comme au temps où Jéricho s’est effondrée au son des trompettes.

Si Dieu est mort aux yeux de certains, sans doute est-ce l’effet de notre aveuglement devant les décisions individuelles et collectives que nous prenons — ou pas — pour faire face à notre destinée commune, celle qui nous définit comme être de relation : « Je suis parce que nous sommes. »

Aujourd’hui, ce « nous » est en péril alors que nous comptons nos morts sur une courbe ascendante. Ce nombre est aussi la mesure de la perte d’une part de notre humanité. De notre for intérieur ressurgit-elle, mondialisée, pour valoriser davantage la vie, dans la diversité de toutes ses formes, couleurs, cultures et religions confondues, avec, en prime, cette fibre de solidarité qui ravive l’espoir insulaire qui nous lie tous, de manière singulière, au meilleur de nous-mêmes ? Réjouissons-nous, car voilà peut-être ce que le coronavirus aura révélé à notre conscience collective, ne serait-ce que par défaut.