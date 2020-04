Jean le géant

La disparition de Jean Truchon, atteint de triparalysie, qui avait décidé de mettre fin légalement à ses jours, m’a peiné. Cet homme de courage, qui avait perdu l’usage de son seul membre valide en 2012, m’a impressionné.

Les héros ne sont pas ceux qu’on nous montre à Hollywood. Non, ce sont plutôt des gens déterminés comme Jean Truchon et Nicole Gladu — elle aussi grandement diminuée physiquement —, qui, avec le concours d’avocats croyant en leur cause, ont réussi à contraindre Ottawa et Québec de modifier leur loi respective sur l’aide médicale à mourir et d’élargir les critères pour y avoir droit. Ce sont des géants grandeur nature.

En ces temps pénibles de pandémie, prenons-en de la graine !