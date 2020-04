Toujours une surprise

Je parlais au téléphone avec un représentant de la compagnie qui me fournit le téléphone et Internet. Mon interlocuteur avait un accent assez prononcé, mais rien pour nuire à notre conversation. À la fin de celle-ci, je lui ai demandé de quel endroit il me parlait. Je croyais qu’il allait dire Montréal ou Toronto. Non, il me parlait du Maroc.

Je discutais donc de Sherbrooke, au Québec, en temps réel, avec un conseiller qui lui me parlait du Maroc. Je sais, je sais, cette manière de faire date de plusieurs années, mais chaque fois je reste pantois devant cette technologie. Depuis peu, je suis un septuagénaire et, ma foi, je pense vraiment que je suis dépassé. Jeunes gens, soyez patients avec les pépés et mémés, nous avons beaucoup à apprendre.