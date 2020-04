Retour aux sources

Nous vivons une situation des plus inhabituelles avec le confinement maintenant établi. Plusieurs personnes se plaignent de n’avoir rien à faire en cette période de crise sanitaire et n’y voient que des côtés négatifs. Bien qu’ils aient raison sur certains aspects, il existe des points positifs et nous devons nous concentrer sur ceux-ci. Cette crise peut nous permettre de reconnecter avec cette grande richesse accessible à tous qu’est la nature.

Dans nos vies habituellement effrénées, il peut arriver de l’oublier, de s’en distancer quelque peu. Il faut se rappeler qu’à la base nous en faisons partie ; un retour vers la nature peut alors aussi signifier un retour vers vous-même. Cette richesse que nous avons, par sa beauté, peut nous permettre de nous recentrer sur ce qui est important. Le cœur s’ouvre, des idées émergent et le chemin devant être suivi devient évident. Maintenant plus près que jamais de retourner à notre vie habituelle qui suivra la fin de cette crise.

Certains diront que la nature leur est inaccessible. Ils ont tort. Elle est près de tous. S’en rapprocher peut être aussi simple que d’installer une chaise sur son terrain et d’admirer la vie, en se laissant caresser le visage par le soleil réconfortant du printemps. Sentir cette chaleur sur notre peau, respirer une bonne bouffée d’air frais, écouter le chant des oiseaux et regarder ce beau ciel bleu… Il ne manquerait qu’un bon verre d’eau d’érable, richesse de notre pays, et nos cinq sens seraient en harmonie complète avec la nature.

Vous vous douterez bien que moi-même, je suis assis sur cette fameuse chaise à laisser mon cœur parler, et ça fait un bien fou. Maintenant, c’est à votre tour : laissez-vous bercer par cette belle harmonie qu’est la vie.