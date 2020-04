Consensus social ou délation?

Samedi dernier, le 4 avril, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a encouragé la délation au sein de la population québécoise. Cette incitation à dénoncer des personnes sans forcément bien connaître leur situation me choque beaucoup. La confiance qui règne entre les habitants du Québec est ce qui rend cette province aussi accueillante et sécuritaire. L’exhortation de la vice-première ministre à la dénonciation (sans nuance) met en péril les bases de la société dans laquelle nous vivons. En tant que jeune de 16 ans, je redoute profondément de voir les répercussions de ces incitations. La conférence de presse de samedi me décourage et me fait peur.