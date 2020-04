L’humain n’apprend pas de ses erreurs

Il faut voir la réalité en face. Quand je lis ou j’entends des commentaires évoquant qu’après cette crise, l’être humain changera certaines ou plusieurs de ses habitudes de vie, je doute. Il suffit de jeter un coup d’œil sur l’histoire du monde pour constater qu’encore trop de gens, malgré les nombreuses crises, guerres ou catastrophes naturelles qu’ils ont vécues, sont encore aussi profiteurs, possessifs, violents et même méchants, et respectent peu ou pas les autres et leur environnement. Souvent, ces personnes sont des dirigeants, des décideurs ou des grands penseurs de ce monde. Même en cette période de crise, il y en a un certain nombre qui se permet de profiter de la situation. J’ai 66 ans, donc je ne rêve plus en couleur depuis longtemps et je laisse le surplus d’optimisme à d’autres.