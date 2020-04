Pressés de trouver des réponses à ce qui angoisse, se pose sur les réseaux sociaux, dans les chaumières et dans le for intérieur de celles et ceux qui réfléchissent, nous nous posons cette question : Qu’est-ce que cette pandémie nous aura appris ?

Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais il y a déjà des leçons à retenir. On le sait, cette réalité nous aura durement mis en pleine face notre fragilité et nos dépendances, mais elle nous aura, je l’espère, aussi appris à reconnaître qu’au-delà de toutes les étiquettes sociales, nous sommes tous, qu’on le veuille ou non — j’insiste : tous —, reliés et interdépendants.

On le savait, bien sûr, mais jamais nous n’avions eu la preuve de manière aussi frappante, pour ne pas dire violente, que notre voisin tout autant que l’inconnue au coin de la rue avait une incidence sur nos jours et nos nuits, sur notre quiétude et notre survie.

Lui, dans son penthouse de tour d’ivoire désire le satané pétrole de la station d’essence qui lui permettra d’aller acheter la pomme et le fromage à l’épicerie, la pommade pour sa brûlure et l’acétaminophène pour son rhume saisonnier à la pharmacie, la bouteille de vin ou le joint de pot pour oublier un peu la lourdeur de sa journée et se remémorer avec joie les jours anciens pour, finalement, aller agiter la main devant la fenêtre de sa vieille maman confinée dans sa résidence pour personnes âgées.

Est-ce que la tristesse dans les yeux de sa mère, malgré la main de la préposée posée sur son épaule, est-ce que la rareté de certains produits à la pharmacie comme à l’épicerie et dans les sociétés de l’oubli, ainsi que la fermeture de ces commerces le dimanche, lui prouveront enfin et de manière indélébile, combien celle et celui qui accueillent, aident, nettoient, rincent, lavent, plantent, cueillent, produisent, emballent, transportent, coupent, trient, jettent et ramassent, en plus de mériter nos cris de bravos et nos mercis émus, devraient, après cette épreuve collective, recevoir tous les jours notre respect, notre admiration et surtout notre reconnaissance.

Quiconque se croit seul ou, pire, se croit au-dessus de tous, aura je l’espère, maintenant compris que l’individualisme ne donne rien et même qu’il n’existe pas puisqu’il n’y a que le collectif pour assurer bonheur et salut.