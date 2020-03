La COVID-19 est dangereuse pour notre démocratie

Depuis que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie le 11 mars dernier, l’attention médiatique québécoise est centrée sur cette crise sanitaire et peu de place est laissée à la critique.

Récemment, le gouvernement Trudeau a effectué des démarches afin d’accélérer les forages pétroliers en milieu marin. Une consultation publique ayant comme objectif d’abolir les évaluations environnementales imposées pour les forages exploratoires de Terre-Neuve a d’ailleurs été entamée par le gouvernement fédéral. Le premier ministre canadien a également tenté de passer une loi d’urgence qui lui aurait octroyé les pouvoirs de dépenser sans passer par le Parlement pour les 21 prochains mois. Les autres partis s’y sont heureusement opposés, mais, de toute évidence, notre gouvernement a tenté de profiter d’une attention médiatique détournée ainsi que de la vulnérabilité de la population en cette période de crise pour faire passer une loi totalement inconséquente. C’est quand même scandaleux qu’un gouvernement minoritaire tente de faire passer cette loi alors qu’elle n’a jusqu’à présent jamais été votée depuis son adoption en 1988. Comme le politologue Christian Leuprecht l’a dit, « ces diverses tentatives peuvent laisser transparaître que le gouvernement Trudeau détourne inutilement les règles du jeu de la démocratie constitutionnelle canadienne et qu’il opprime les droits et libertés des Canadiens ». En tant qu’institution juste, la démocratie canadienne ne peut être compromise par une telle crise sanitaire.

Or, c’est là où se trouve tout le problème de la pandémie. Notre démocratie est menacée. Sous le couvert de la solidarité, nous sommes en train de donner tout le pouvoir aux gouvernements élus. On ne laisse plus de place à la critique, qui est perçue comme une nuisance dans cette gestion de crise, alors que notre démocratie sert notamment à assurer le pouvoir du peuple contre les tyrannies et encourage le respect des désaccords. On constate même que, si un journaliste ou un citoyen remet en question les mesures prises par notre gouvernement provincial, on leur reproche de ne pas être assez solidaires. On soutient aveuglément la gestion gouvernementale. Or, les débats publics ne sont-ils pas à la base d’une société juste et démocratique ?

D’autre part, bien que les autres partis se soient opposés à cette loi d’urgence, on constate actuellement une absence d’opposition effective dans toute cette gestion. Le Parlement ne s’est pas réuni une seule fois depuis le début de cette pandémie. Le gouvernement tente de s’arroger des pouvoirs spéciaux qui sont proches de la dictature et du gouvernement par décret. Même dans la population, on voit se créer un esprit de meute qui favorise les gouvernements autoritaires : les jeunes et les vieux sont pointés comme des citoyens dangereux à contrôler et à punir.

Alors, où est passée l’éthique publique ?