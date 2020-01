Saguenay, un modèle d’intégration…

J’ai trouvé quelque peu complaisante la réplique du lecteur d’opinion André Ségal (Le Devoir du 21 janvier) au réquisitoire du professeur et sociologue Gérard Bouchard sur ce qu’il nomme ironiquement une « nationalisation de la laïcité » par le gouvernement Legault (Le Devoir du 18 janvier).

Monsieur Ségal mentionne dans son texte que le Saguenay de monsieur Bouchard est un modèle d’ouverture à l’Autre dans le Québec des régions. La plupart des Québécois seraient ouverts et accueillants, particulièrement les Saguenéens, selon ce dernier.

J’ai peine à le croire avec ce que, souvent, je lis sur les réseaux sociaux : poubelles idéales pour y verser publiquement haine et racisme, sans gêne et sans être embêté ; suffit d’utiliser un pseudonyme.

J’ai peine, également, à le croire à cause d’événements islamophobes malheureux survenus au Saguenay au cours des dernières années. « Saint-Honoré, ville blanche » affichée à l’entrée de la municipalité, un matin. Inscription que son maire s’était, on s’en doute bien, empressé de dénoncer. La demande d’un petit lopin de terre au cimetière de la même place refusée aux musulmans pour y enterrer leurs morts ; forçant ces derniers à aller à Montréal pour le faire ; voire pire, à devoirs les rapatrier dans leur pays d’origine pour qu’ils recevoivent une sépulture selon les rythmes de leur religion. L’ex-maire Jean Tremblay, rigolant entouré de ses sbires en entendant prononcer le nom « Benhabib ». Et non le moindre de tels événements islamophobes : la porte de la seule mosquée au Saguenay enduite de sang de porc par un épais que la police n’a jamais pu retrouver.

Accueil et ouverture au Saguenay ? Même si des événements cités plus haut ne se sont pas reproduits à ce jour, M. Ségal, cela demeure toujours à démontrer.