La lumière bleue des DEL

La mélatonine est une hormone qui contrôle les cycles circadiens. Sa production est un déclencheur du sommeil. En contrepartie, son inhibition favorise l’état de veille. L’inhibition de la mélatonine est provoquée par la lumière du jour, notamment par la couleur bleue. On peut se demander : par quelle teinte de bleu exactement ? Dans une étude parue en 2001 dans le Journal of Neuroscience, des chercheurs ont déterminé que l’effet inhibiteur de la lumière sur la mélatonine se situe à des longueurs d’onde entre 446 et 477 nanomètres. Cela correspond à des températures de couleur entre 6457 et 6075 kelvins. On en conclut que jusqu’à 6000 kelvins, l’éclairage DEL ne nuit pas au sommeil. Des lampadaires à DEL de 4000 kelvins ne posent pas de problème. C’est ce que la science affirme.