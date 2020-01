Où suis-je?

Cette semaine, je me suis rendu au Salon de l’auto de Montréal. Je me suis cru à Toronto. Plusieurs des jeunes et belles femmes qui se tenaient autour des Porsche, Mercedes et autres voitures pour donner de l’information étaient anglophones unilingues ou parlaient un français qui semblait tout droit sortir d’un traducteur automatique. Avec certains des présentateurs qui parlaient français couramment, il suffisait de converser un certain temps pour que surgissent des anglicismes gros comme des éléphants.

Je lis ce matin dans Le Devoir que la Commission scolaire English Montréal « a invité le gouvernement du Québec à permettre aux nouveaux immigrants dont l’anglais est la langue maternelle d’envoyer leurs enfants à l’école anglaise ».

La belle affaire. Ce serait le bouquet.

Non seulement la loi 101 doit s’appliquer, mais elle doit être renforcée.

Dans mon quartier, Villeray, je vois des devantures de commerce portant des affiches où sont inscrits les mots « Open » et « Closed ».

Quand notre gouvernement va-t-il mettre ses culottes ? Est-ce qu’en Ontario l’anglais est cantonné à certains usages et pas à d’autres ? À certains quartiers ? Est-ce qu’en Ontario l’intégration des nouveaux arrivants à la société d’accueil s’arrête à l’âge de 16 ans ?

Comment se fait-il que la loi 101 ne s’étende pas au cégep ?

Le cégep est le couronnement de l’éducation générale. Il est le lieu où la maîtrise de notre langue s’épanouit dans l’initiation à la littérature, à l’histoire et à la philosophie ; où elle s’enrichit dans l’approfondissement des autres matières : éducation physique, mathématiques, sciences humaines et de la nature, arts, etc.

Soyons sérieux. Si nous voulons que le français reste vivant et fort à Montréal, il doit s’utiliser dans toutes les dimensions de l’activité humaine.