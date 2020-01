Mourir dignement

« Je déboule et vite, maintenant je veux mourir et j’ai peur de mourir ! » Ainsi se confiait une proche aînée ayant reçu en pleine figure, de la part d’un omnipraticien sans tact, le diagnostic de démence (sic). À sa sortie du cabinet, elle s’est quasiment effondrée. « Je suis finie ! »

J’ai beaucoup été à l’écoute du désarroi d’aînés cheminant vers l’inconnu, destination vers laquelle nous devenions d’inséparables compagnons de route. Je partageais parfois avec eux, en toute confidence, une gamme d’émotions allant du déni au stoïcisme en passant par la colère et la profonde mélancolie. La mort à expier sans tabou, avant la mort : l’isolement social, la stigmatisation, l’étiquetage, soit la cote d’évaluation d’un système de santé. L’humour n’était pas interdit, quand le trou de mémoire surgissait, « heureusement que le docteur m’a prescrit une pilule pour me souvenir ! » Nous pouffions de rire.

Leurs propos sous la forme interrogative : pourquoi j’oublie, j’ai tant exercé ma mémoire ? à quoi vais-je servir ? allez-vous m’endurer jusqu’au bout ? Les affirmations percutantes : je crains d’aboutir dans un mauvais CHSLD ; si j’oublie qui je suis, alors je ne veux pas d’acharnement ni de réanimation. Compris ? Et parfois, c’était la panique : « Tuez-moi, je n’en peux plus, ayez pitié ! » L’omniprésence de la peur et de la déstabilisation. La syntaxe s’étiole, s’enfuient les phrases, les mots, les onomatopées, restent les gémissements, parfois des cris. L’enfermement, l’agitation, le tourment. On accompagne quelqu’un qui non seulement ne nous reconnaît plus, mais qui parfois se méfie de nous.

En quoi l’élargissement de l’aide médicale à mourir par demande anticipée pour les malades atteints d’alzheimer ouvre-t-il une meilleure perspective dans notre société actuelle ? Il faut en débattre. Si consensus social il y a, d’autres questions s’ajouteront : à quel stade de la maladie je veux mourir ? qui dois-je mandater pour faire respecter mes voeux anticipés ? cette personne sera-t-elle vivante pour m’accompagner dans mes derniers moments ?

Dans une société du XXIe siècle qui peine encore à garantir une dignité de vie du stade léger à modéré de l’alzheimer et des maladies apparentées, l’élargissement de l’aide médicale à mourir risque de jeter dans un plus profond désarroi beaucoup de familles. J’espère que les ressources existeront notamment au chapitre du soutien psychologique afin de mieux les accompagner et les conseiller dans l’anticipation d’une mort qui sera plus digne que le sort qu’on réserve du vivant aux personnes souffrant d’alzheimer.