Proportionnelle ou «distorsionnelle»?

Ainsi, le gouvernement Legault énonce du bout des lèvres le projet d’une refonte de notre vétuste mode de représentativité électorale hérité de notre colonisateur.

C’est un secret de Polichinelle qu’un tel engagement en campagne électorale devient une patate chaude lorsqu’il s’agit de l’implanter comme gouvernement. Ne nous contons pas d’histoire, tous les partis politiques ayant connu le pouvoir, sans exception, au cours des cinquante dernières années ont bien profité de l’obsolescence du système qui permet de ravir le pouvoir avec seulement un peu plus du tiers du vote populaire.

Le non-sens de ce dispositif électoral est criant et ne donne aucune représentativité aux nouveaux courants politiques, qu’ils soient situés à droite ou à gauche de l’échiquier politique. Puisqu’il est enfin question d’une réforme, ne ratons pas le bateau et assurons-nous que toutes les voix puissent être entendues à leur juste valeur. Sans parti pris, il est ahurissant de constater que le Parti vert ayant récolté près de 68 000 votes (1,68 % du vote populaire) n’a aucune représentation à l’Assemblée nationale ; il devrait théoriquement détenir deux sièges ; le même calcul vaut pour Québec solidaire avec ses 16, 1 % et le Parti québécois avec 17,06 %.

Si réforme il a aura, mieux vaut qu’elle ouvre la porte à toutes les formations ayant obtenu au moins 1 % du vote populaire pour permettre une pluralité d’opinions à l’Assemblée.