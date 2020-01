Propos déformés

Dans son texte d’opinion publié dans Le Devoir de lundi, l’historien Frédéric Bastien me prête des propos que je n’ai jamais tenus. Il affirme que mon appui à l’introduction de la proportionnelle était fondé sur mon espoir que des citoyens dont les votes compteraient davantage deviendraient inéluctablement des indépendantistes. Ceux qui ont suivi mes écrits savent que ma lecture de l’évolution du vote souverainiste au Québec a toujours été d’une grande lucidité, donc aux antipodes d’un raisonnement aussi ridicule.

La raison pour laquelle j’ai conduit le Parti québécois à revenir au projet de réforme démocratique de René Lévesque et de Robert Burns réside pour le principe dans une volonté de donner davantage de pouvoir aux citoyens, en faisant en sorte que leur vote compte. Pour le projet indépendantiste, dans une conjoncture ou plus d’un parti porte ce projet, il m’est apparu qu’il devenait encore plus important que chaque vote pour un parti indépendantiste compte, qu’il soit exprimé au Saguenay ou dans l’Ouest-de-l’Île.

Je compte rester neutre pendant la course au leadership qui s’ouvre. Cependant, je constate que M. Bastien a pris l’habitude de se présenter comme un de mes anciens conseillers. Il n’en est rien. Comme des douzaines d’autres souverainistes, M. Bastien m’a envoyé des courriels, a fait des propositions et a participé à quelques réunions, sans plus.

Je lui souhaite, à lui, s’il est candidat, et à tous les autres intéressés une excellente campagne.