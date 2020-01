Mi-l’un, mi-l’autre

Ils sont beaux et sympathiques, ces deux jeunes parents, les prince et princesse de Windsor. Dans la famille royale, ils ne se sentaient pas à l’aise. Ils ont forgé le projet de s’éloigner d’elle. La grand-maman Élisabeth a exaucé leurs voeux : ils vivront en partie en Angleterre dans leur fief familial et royal et en partie au Canada, loin des exigences protocolaires et des représentations de la cour.

Au Canada, ils sont les bienvenus, évidemment, mais ils deviennent Harry Windsor et Meghan Markle. Ils sont indépendants et veulent vivre de leur travail (on devine qu’ils ne chercheront pas longtemps). Durant leur séjour au Canada, ils mettent entre parenthèses leur devoir officiel, ils sont donc invités à se défendre comme tous les autres roturiers qui peuplent ce pays.

Les Canadiennes et Canadiens n’ont pas à subvenir à leur protection, la situation financière du couple lui permettant de voir à cet aspect comme aux autres aspects de sa vie en terre canadienne.

Deux situations personnelles, deux pays de résidence, avec ce que chaque situation commande d’engagements différenciés. Souhaits de bonheur et ici et en Angleterre.