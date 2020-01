Un grand bond en avant ou un recul?

Dans sa chronique du 15 janvier intitulée « L’allergie à la religion », madame Francine Pelletier a écrit que le cours ECR instauré en 2008 a marqué un grand bond en avant ! Mme Pelletier, avez-vous lu les manuels scolaires ? J’ai lu, et à ma grande surprise, les dogmes sont présentés comme dans le petit catéchisme de 1945 ! Un exemple : l’annonciation à Marie qu’elle sera mère de Dieu, ceci présenté comme étant vrai puisque dans le cahier de devoirs, on demande à l’enfant : comment penses-tu que la Vierge a réagi en apprenant qu’elle sera mère de Dieu ? Si on veut parler de religion aux élèves, cela devrait se faire dans un cadre historique et non dogmatique comme c’est le cas dans le cours ECR présentement.