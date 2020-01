À propos de Bételgeuse

Je suis étonné de constater le ton qu’on emploie pour traiter du sort de Bételgeuse. On nous annonce des changements « récents » dans la luminosité de l’étoile, on se perd en conjectures sur son évolution à venir… Mais tout ça, on semble l’oublier, c’est de l’histoire ancienne ! Bételgeuse est, nous dit-on, à 500 années-lumière de nous. Cela veut dire que ce que nous percevons de la pauvre étoile s’est produit il y a 500 ans et qu’il n’y a là rien de nouveau sous le soleil ! C’est là, à mon sens, une jolie manifestation d’un certain anthropocentrisme qui ramène tout événement astronomique à la perception que nous en avons, se produirait-elle avec des centaines, voire des milliers d’années de retard sur l’événement « réel ». On est quand même de drôles de bestioles…