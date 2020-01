Déclin du français sur les écrans

Les productions audiovisuelles en langue française disponibles au Québec durant la décennie 2010-2019 ont diminué de façon importante comparativement à la décennie précédente. Ainsi, exclusion faite des films pornographiques, l’ancienne Régie du cinéma du Québec en classait-elle 8165 de 2000 à 2009, contre 7228 la décennie suivante, soit pratiquement 1000 de moins.

Pourtant, la population au Québec passait, elle, de 7 843 000 en 2009 à 8 485 000 dix ans plus tard, soit quelque 650 000 de plus. Ces chiffres sont inquiétants. Les libéraux, à Ottawa, et les caquistes à Québec, comptent-ils faire quelque chose pour renverser la tendance ?