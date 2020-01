Passer de la parole aux actes en matière d’environnement

On le sait tous, la lutte contre le réchauffement climatique est la responsabilité de chacun de nous, aussi bien dans la société civile que parmi les décideurs.

On a tous pu entendre, ou lire, les préoccupations à cet égard tant des scientifiques que des jeunes, voire des moins jeunes.

Il semble que l’urgence est de plus en plus grande. On le sait l’éco-anxiété est le fait de bien des gens. À voir s’accumuler les catastrophes autour de la terre, chacun de nous est concerné par la situation.

Cependant, est-ce que chacun est assez sensibilisé et inquiet pour passer de la parole aux actes ? Honnêtement, cela ne me paraît pas évident quand on constate que l’étalement urbain se poursuit, avec ce que ça veut dire, développement d’autoroutes, transport par automobile et congestion routière, tout ça signifie non la réduction des gaz à effets de serre, mais vraisemblablement leur augmentation.

Tout cela en raison du fait que les gens ne paraissent pas avoir abandonné, pour la majorité d’entre eux, le rêve du XXe siècle de la maison unifamiliale et d’un terrain en banlieue, si bien que non seulement les villes centres se développent, mais aussi les première et deuxième couronnes de banlieue et, dans la région montréalaise, la troisième couronne. Tout cela se fait, dans une large mesure, au détriment de bonnes, voire de très bonnes terres agricoles.

Il est aussi possible de remarquer, sur les routes, un nombre croissant de véhicules utilitaires sport (VUS) qui, semble-t-il, sont de puissants dévoreurs de carburant — il est maintenant loin le temps où les véhicules compacts représentaient le premier choix d’automobile.

Pourtant, on le sait, la lutte contre le changement climatique suppose moins d’automobiles, plus de transport en commun alors que nous paraissons, collectivement suivre le chemin inverse.

Comment expliquer alors que, lors de la grande marche pour le climat de la fin de septembre 2019, des centaines de milliers de personnes ont marché dans les rues des principales villes du Québec pour clamer, haut et fort, leurs préoccupations quant au climat et à l’état de la planète que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants.

Pourquoi semble-t-il si difficile de passer de la parole aux actes ? Je ne sais trop pourquoi, mais, en tant que citoyenne ordinaire, ça me préoccupe grandement, et ce, en dépit du fait que je n’ai pas eu d’enfants. Par contre, mes proches, ma famille, mes amies et amis, en ont.

Ce n’est pas au seul État à prendre en charge cette lutte majeure pour la survie de la population, on doit pousser à la roue. C’est vrai que ça suppose un changement de mode de vie et il est parfois difficile de l’accepter, mais avons-nous un plan B? Je ne le crois pas. C’est pourquoi je dis que chacun de nous devrait passer de la parole aux actes, et ce, tout de suite. Chacun devrait modifier son mode de vie dans une telle perspective.