Livres en français: il y a minorité et minorité

J’apprends qu’il a fallu l’intervention de la ministre fédérale Mélanie Joly pour prévenir le retrait de 27 000 des 150 000 livres en français des bibliothèques publiques de Toronto, soit 18 % de la collection francophone. Les compressions en Ontario font particulièrement mal aux Franco-Ontariens.

Quel contraste avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec, où 64,8 % des 330 553 livres disponibles sont en anglais et seulement 32,7 % en français, soit deux fois moins. Je ne sais pas comment réagirait notre minorité anglophone si on y faisait disparaître 18 % de ses livres. Elle ferait peut-être contre mauvaise fortune bon coeur en faisant remarquer qu’il en resterait quand même 175 572 sur 292 013, soit malgré tout 60,1 % du total, dans une province où elle constitue moins de 10 % de la population, ce qui est mieux qu’une claque dans la face.

Qui a affirmé déjà que nous traitions mal nos anglophones ? Si les francophones hors Québec étaient aussi bien traités, ils n’auraient pas autant fondu depuis 50 ans.