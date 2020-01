Le «Megxit»

Il apparaît de plus en plus évident que le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, ont l’intention de s’éloigner de la monarchie britannique, voire de s’en séparer complètement, une intention qui laisse le Royaume-Uni en émoi, à tel point que le choc a relégué au second plan le vote historique des députés britanniques qui ont donné leur feu vert à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne après trois ans et demi de déchirements.

Du côté du palais de Buckingham, la reine Élisabeth II, 93 ans, grand-mère de Harry, reconnaît avoir été prise de court par la diffusion du message explosif du duc et de la duchesse de Sussex annonçant qu’ils avaient décidé de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique pour s’installer une partie de l’année en Amérique du Nord.

Ce n’est pas d’hier que le couple princier évoque ouvertement sa difficulté à vivre la pression médiatique, le prince Harry, sixième dans l’ordre de succession au trône, ayant fait part de la crainte qu’il éprouve que sa femme ne subisse le même sort que sa mère, la princesse Diana.

Or, quels que soient les moyens utilisés par Harry et Meghan pour s’éloigner de la royauté, l’aura de Buckingham continuera de briller au-dessus de leur tête couronnée. À mon avis, le couple princier est condamné à subir la pression médiatique et, quel que soit l’endroit où il s’établira, un appareil photo surgira de nulle part pour croquer son visage !