Quelle ironie que le texte de Libre opinion du 8 janvier (« Étalement urbain : deux visions s’opposent ») blâmant l’étalement urbain au-delà du territoire de la CMM nous provienne de quatre maires de municipalités qui ont participé à un tel étalement depuis près de 30 ans. Cela, probablement grâce aux complicités entre les promoteurs de développements immobiliers et les élus et les fonctionnaires responsables (Terrebonne et Mascouche entre autres).