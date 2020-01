Merci M. Matzneff

Grâce à lui, Bernard Pivot nous fait le plus clair des aveux depuis le siècle des Lumières.

M. Matzneff a nourri grassement la moraine qui ramasse depuis trop longtemps les autoproclamés défonceurs de tabous, libres penseurs sans jalons, qui refusent à leur pensée même quelque concession sociale et encore moins quelque reconnaissance du canevas moral sur lequel nos fondations s’appuyaient et maintenant s’effritent. Cette moraine qui glisse lentement sur notre civilisation, entraînant tant de personnages publics dans des scandales qui arrivent trop tard : nous n’avons plus la clairvoyance de renverser cette force inerte qui nous entraîne. En descendant, elle a causé l’éveil des moqueurs et des arrogants et leur fiel coule dans l’eau qui nous abreuve.

Quand on étouffe le surnaturel, la lumière s’affaiblit et l’homme de Cro-Magnon sort en courant et criant de sa caverne. La bête sort de lui et il prétend libérer les autres en les asservissant.

Et de dire M. Pivot : « Il m’aurait fallu beaucoup de lucidité et une grande force de caractère pour me soustraire aux dérives d’une liberté dont s’accommodaient tout autant mes confrères de la presse écrite et de la radio. »

Cette lucidité qui fait défaut au siècle des Lumières et ce manque de caractère sont en grande partie la cause des dites dérives et la liberté ainsi auto-octroyée se doit de détruire tous les repères et phares sur son passage pour exister.

Peu de chance que cette érosion incite la presse et la radio à en appeler aux peuples et aux citoyens occidentaux à une marche contre le siècle des ténèbres à l’assaut de la raison.