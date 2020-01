L’après-Greta

Nul doute que le phénomène Greta Thunberg aura contribué à créer un mouvement de sensibilisation sans précédent autour de la lutte contre les changements climatiques, la manifestation monstre de quelque 500 000 personnes à Montréal le 27 septembre, notamment des jeunes, en faisant foi sans équivoque.

Toutefois, même si des efforts timides émergent de différents pays, force est de constater que l’élan de mobilisation a tendance à s’estomper petit à petit pour céder la place à des voeux pieux qui ne franchissent pas la barrière des belles intentions, sans compter qu’elles sont souvent projetées sur des échéances lointaines.

Et pourtant, l’ensemble de la classe scientifique ne cesse de clamer l’urgence d’agir dans la lutte contre les changements climatiques, notre planète donnant de plus en plus des signes visibles de bouleversements climatiques, comme les inondations, les ouragans, les incendies de forêt, les tornades, les sécheresses, etc.

Bref, il appartient maintenant aux dirigeants de la planète de passer des paroles aux actes, de donner suite aux nombreuses manifestations qui, de toute évidence, n’ont pas réussi à créer l’élan nécessaire à la mise sur pied d’une véritable transition énergétique.

Il ne faudrait surtout pas que l’image hautement médiatisée de Greta Thunberg se dissipe dans la nuée des temps sans que le message d’urgence de la jeune militante suédoise donne les fruits nécessaires à la survie de notre planète !