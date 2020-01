La place de l’art dans l’école de demain

En lisant récemment l’article « Une nouvelle école qui fait rêver petits et grands », je me suis demandé en tant que parent et administratrice culturelle si je suis la seule à remarquer le manque d’un local pour les arts. Cette école, qui semble faire rêver et à laquelle on a ajouté, en plus d’une cour d’école et d’un gymnase double, un atrium avec glissoire pour faire bouger les élèves (!), semble oublier l’importance du développement du cerveau par les arts.

D’ailleurs, c’est toujours avec étonnement que je lis les articles dans Le Devoir qui démontrent sans équivoque l’immense apport de l’apprentissage des arts, comme si nous ne le savions pas depuis plusieurs siècles, sur le bien-être et sur le développement du cerveau de nos enfants, sans oublier le sentiment d’appartenance que cela crée de faire partie d’un orchestre, d’une troupe de danse ou de théâtre ou encore la pertinence de développer son sens des couleurs et des formes.

C’est très bien de faire des études et d’écrire sur le bienfait des arts à l’école et dans notre société, mais quand verrons-nous la véritable école de demain qui inclura les arts dans les quatre grands axes de la formation, présents dans notre histoire depuis 500 ans avant J. C. dans l’Athènes de Périclès, c’est-à-dire les langues, les sciences, l’exercice du corps humain et les arts ?