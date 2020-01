Affaire Matzneff: la liberté des autres

Je vois très bien un être comme Gabriel Matzneff au siècle de Louis XIV et XV le « bien-aimé ». Il pourrait séduire des enfants à souhait et écrire des poèmes qui documenteraient ses moindres émotions sous le regard palpitant de ses pairs. C’est de l’art, tout est permis, tout pour l’art.

Je suis arrivé seul à Paris en mai 1968, ignorant. Je ne comprenais pas pourquoi les gens s’excitaient et les pavés volaient. Sur le quai du métro, j’ai remarqué une voiture presque vide et j’ai embarqué. Erreur, c’était la voiture de première classe et une sorte de garde champêtre m’a expulsé. À 17 ans et mal léché, je ne faisais pas partie de l’élite française.

Dans la voiture de deuxième classe, j’ai remarqué un affichage qui indiquait la priorité pour s’asseoir. Les amputés de guerre passaient avant les amputés civils et bien avant les femmes enceintes. Le système de classe était encore bien vivant en France. Même si le prix des billets de métro de première classe n’était que 30 % de plus que les billets de la plèbe. Alors ce n’était pas vraiment une question d’argent, c’était une question de génétique. Les Français se voyaient comme des rebelles un peu voyous et c’était très courant de sauter par dessus l’entrée sans payer. Mais les Français acceptaient d’obéir aux lois invisibles de privilège et d’autorité.

Une voiture de première classe dans le métro de Montréal serait impensable et, s’il y a une première classe dans les trains et dans les avions, c’est beaucoup plus cher et vous n’en avez pas beaucoup pour votre argent. C’était les passagers tassés dans les voitures de deuxième classe qui payaient le salaire des vérificateurs de billets et le système conçu pour la paix de quelques privilégiés.

Ce qui m’impressionnait davantage, c’était les « speakerines » à la télévision française. On habillait de jeunes femmes en poupées sexy pour servir les nouvelles. Pour un Nord-Américain, c’est de la misogynie la plus brutale et tragique, mais le Français ne le voyait pas. Je me croyais à l’époque des « Louis » où le privilège et l’abus de pouvoir étaient omniprésents.

C’est ironique que les défenseurs de Matzneff le fassent au nom de la liberté. Un abus de pouvoir, c’est justement un viol des droits d’une personne. Un mineur qui n’est pas libre de faire des choix, tout comme un patient sous la tutelle d’un psychiatre abusif. Évidemment, les abus de pouvoir au nom de l’art sont permis. On parle de violer les droits de personnes sans importance. Louis XV le bien-aimé serait bien à l’aise avec cette logique.

Un pédophile qui raconte ses amours avec nostalgie et ses émotions à fleur de peau est minable et ennuyant. Je comprends qu’un éditeur le publie, mais je ne comprends pas comment il peut se retrouver chez Bernard Pivot et d’obtenir autant d’appui de l’élite de la littérature française.

C’est inexact, je crois comprendre.