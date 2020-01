Piétons à Montréal: le décompte 2020 a débuté!

Voilà c’est fait. Le 4 janvier, le décompte des piétons qui tomberont encore à Montréal, en cette nouvelle année, a débuté. Deux femmes ont été heurtées par des véhicules le même jour, à seulement deux heures d’intervalle, et l’une d’elles a rendu l’âme.Il est bon de rappeler qu’en 2019, 24 piétons ont été tués à Montréal. Le pire bilan depuis des lustres. Va-t-on dorénavant ranger ces accidents mortels, impliquant automobilistes et piétons, au rayon des simples faits divers, au rayon de notre indifférence ? Le danger est là !L’idée de croire que les piétons ont leur grande part de responsabilité quand ils sont frappés de plein fouet par des automobilistes, pour moi, ça ne tient plus la route. Peu importent les raisons, il y a mort de femme et mort d’homme, parce que tout simplement l’humain bipède qui marche en ville ne fait plus le poids face à la prolifération de l’automobile.À Montréal, je m’excuse, l’automobile est encore reine comme dans un jeu d’échecs. Cela dit, le parc automobile à l’échelle mondiale se fait de plus en plus encombrant.Voilà pourquoi, dans plusieurs grandes villes de notre monde, on a décidé de restreindre la circulation des véhicules, qu’on a interdit même l’accès à des véhicules de types poids lourds et qu’on a instauré des règles sévères afin de protéger les piétons.Les automobilistes délinquants y sont lourdement punis, qui plus est. Alors l’administration de la Ville de Montréal devrait, elle aussi, suivre cette tendance et agir en conséquence, et ce, dès maintenant. Les bonnes intentions ne suffisent plus.Sinon je vais commencer à croire que Montréal est en voie de devenir une des Métropoles les plus dangereuses sur le plan de la sécurité des piétons en Amérique du Nord.