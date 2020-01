Gouverner une nation

Quand François Legault clame que la CAQ respecte ses promesses, il serait un bon candidat au festival Juste pour rire. Après seulement 14 mois, la liste des promesses non remplies ou remplies à moitié s’allonge. « L’art de la demi-mesure » a écrit Michel David.

La plus choquante, quant à moi : la promesse formelle que les élections 2022 se feraient à la proportionnelle. « On ne fera pas comme Justin Trudeau », avait dit M. Legault. Du côté immigration, les réalisations sont très loin des promesses du programme caquiste. Au départ, la CAQ a voulu envoyer à la déchiqueteuse 18 000 dossiers ; le tout arrêté sur ordre de la Cour supérieure : pas fort ! […].

« Le bluff de Legault en immigration », a écrit un chroniqueur, en parlant de la promesse de réduire les seuils d’immigration ; comment réduire quand le Québec n’a pas tous les pouvoirs ? Ne pouvant pas réduire dans les immigrants avec permis de travail, la CAQ a voulu réduire dans le programme PEQ des étudiants : levées de boucliers dans le milieu des affaires et de l’enseignement supérieur. Trois semaines plus tard, changement radical de position : la CAQ veut maintenant accueillir les étudiants étrangers à bras ouverts, les qualifiant de « candidats de choix » !

Quant au projet de loi 21, la CAQ n’avait-elle pas dit qu’elle exempterait les écoles privées, pourtant subventionnées […] ?

Les trop-perçus d’Hydro-Québec. La promesse d’aller chercher un milliard de dollars dans l’entente avec les médecins spécialistes. La promesse d’abolir les élections scolaires : selon ce qu’on en sait, les anglophones conserveraient le suffrage universel. […]

Il faut déplorer le fait que la CAQ applique, encore une fois, la vitesse grand V en vue de l’adoption rapide du projet de loi 40 modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires […]. Des associations d’enseignants et des comités de parents s’inscrivent en faux contre ce projet ; à tout le moins quant à la précipitation [avec lequel il a été traité].

On est très loin des projets emballants de la Révolution tranquille et des années 1990. On peut s’interroger sur la vision de la CAQ, à moyen et à long terme. Où s’en va le Québec avec cette courte vision comptable de l’administration publique ?