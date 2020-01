3e lien: s’inspirer du métro de Longueuil

J’ai habité et travaillé plusieurs années à Montréal et sur la Rive-Sud. J’ai très souvent utilisé le transport en commun (métro surtout). Depuis cinq ans je travaille à Québec, mais habite sur la rive sud du fleuve. Du lundi au vendredi, je traverse les ponts (Laporte ou de Québec) aux heures de pointe en voiture et subis la congestion. Aucun moyen efficace de me rendre à mon travail en transport en commun n’existe.

Au cours des prochaines années, la Ville de Québec construira un réseau de transport collectif structurant (tramway et tram-bus) sur son territoire. Aucune connexion avec le réseau de transport en commun de Lévis n’est prévue car un lien efficace entre les deux rives demanderait de retrancher une ou plusieurs voies de circulation automobile sur les ponts, ce qui est difficilement envisageable. L’impact du projet de la Ville de Québec sur la congestion automobile dans le secteur des ponts devrait donc être faible.

Le gouvernement du Québec prévoit pour sa part la construction d’un tunnel entre Lévis (secteur est) et Québec (secteur Beauport) afin d’offrir une solution de rechange aux automobilistes de Lévis devant se rendre à Québec et aux semi-remorques devant se rendre sur la côte de Beaupré, dans Charlevoix ou sur la Côte-Nord. Ce 3e lien doit également faire de la place au transport en commun. Selon plusieurs personnes, le tunnel proposé serait trop à l’est et, de ce fait, ne représenterait pas une solution de remplacement intéressante pour les résidents de Lévis qui doivent se rendre à Québec pour le travail ou les études.

Un autre 3e lien serait possible. Plutôt qu’un tunnel trop à l’est, un lien plus central, direct et efficace entre Lévis et Québec, comme entre Longueuil et Montréal, serait préférable. Ce lien serait consacré uniquement au transport en commun. Le métro de Lévis, appelons-le comme ça, serait souterrain et passerait sous le fleuve. À Lévis, une station serait construite en haut de la falaise. Du côté de Québec, il se connecterait au tramway, dans sa partie souterraine déjà prévue en haute ville. Le succès du métro de Lévis dépendrait de l’efficacité des connexions avec le système de transport en commun de Lévis et de l’efficacité du tramway de Québec. Une intégration réussie de ce lien diminuerait la congestion automobile dans le secteur des ponts, augmenterait l’achalandage du tramway, rapprocherait les deux villes et serait une occasion de développement pour Lévis.