Désolation, rue Saint-Denis

Récemment, je déambulais rue Saint-Denis, cette artère mythique du Montréal francophone. Sur les devantures sont placardées des affiches « À louer », « À vendre ». Plus du quart des anciennes boutiques sont désormais vacantes au nord de Sherbrooke !

Que sont devenues toutes ces jolies boutiques aux devantures attrayantes, offrant une variété de produits de qualité ? Que subsiste-t-il de cette vibrante vie de quartier, communautaire, artistique et commerciale ? Au coeur de ce Montréal prétendument francophone, la majorité des conversations captées dans la rue ce jour-là sont en anglais. Gaston Miron, Pauline Julien et Gérald Godin, qui ont vécu dans le Quartier latin dans les années 70 et 80, ne reconnaîtraient guère cette artère aujourd’hui, ses cafés, ses restaurants, ses boutiques.

Comment expliquer un tel déclin ? La hausse immodérée des loyers commerciaux est sans doute en cause. Les achats en ligne se généralisent, détournant les consommateurs du magasinage de boutique en boutique. Un monstrueux temple de la consommation va bientôt jaillir de terre à proximité d’un carrefour autoroutier achalandé. Après le Dix30 sur la Rive-Sud, ce sera au tour du Royalmount dans la ville de Mont-Royal. En plus d’engorger un réseau routier déjà saturé, cette raison sociale typiquement anglophone dominera le paysage et souhaitera la bienvenue aux visiteurs en provenance de l’aéroport. Quelle désolation…