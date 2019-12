Clic innocent?

J’ai vu le film documentaire Le monde selon Amazon, une réalisation d’Adrien Pinon et de Louis Lafargue. Comme à peu près tout le monde, je savais que ce géant conçu par Jeff Bezos écrasait sans scrupule toute concurrence au nom d’une soi-disant « libre entreprise ». On m’avait dit que les employés de l’entreprise étaient sous-payés et traités comme des esclaves. J’ignorais par contre que l’ogre Amazon étendait ses ramifications dans plusieurs pays avec la complicité des gouvernements concernés.

Le Québec n’échappe pas à la règle. Ce que je tiens à dire aujourd’hui s’adresse à la clientèle d’Amazon : c’est indécent de vous entendre vanter l’efficacité du service offert par l’entreprise en vous foutant complètement des conditions de travail des livreurs de colis d’Amazon ou des travailleurs assujettis à des conditions inhumaines dans ses entrepôts. Je ne parle pas ici des gens qui vivent dans des régions où les commerces les plus rapprochés sont à plusieurs kilomètres de leur résidence, mais des habitants de villes où les petits commerces ne peuvent plus survivre. Je regrette, votre commande Amazon en un clic pour vous faciliter la vie n’a rien d’innocent. Si Le monde selon Amazon ne vous convainc pas, de grâce ne me parlez plus de votre inquiétude quant au sort de la planète.