Risible appui de l’Ouest canadien à GNL Québec

Tombée la veille de Noël, la nouvelle ressemble à un canular : des maires de plusieurs villes de l’Alberta et de la Colombie-Britannique s’apprêtent à envoyer une lettre d’appui à GNL Québec pour la réalisation du projet Énergie Saguenay. Comme si ceux qui ont le plus à gagner avec l’exploitation des énergies fossiles pouvaient ne pas soutenir une initiative qui assurerait un nouveau débouché à cette industrie !

Ces braves gens devraient peut-être aussi écrire ouverte à Justin Trudeau pour lui confirmer qu’ils sont en faveur de l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain destiné à l’exportation du pétrole des sables bitumineux de leurs provinces ?

Sérieusement, je ne pense même pas qu’il s’agisse là d’une nouvelle manoeuvre de GNL Québec destinée à redorer son image, mise à mal ces derniers mois en raison de multiples attaques en provenance des milieux scientifiques et économiques. Les bailleurs de fonds de l’entreprise ont beau avoir sous-estimé l’intelligence des Québécois, ils savent que cet appui du reste du Canada ne convaincra personne qui n’est pas déjà gagné à leur cause. Le cadeau empoisonnérisque même de se retourner contre eux.

L’instigateur du mouvement, le maire de Dawson-Creek, avoue candidement avoir été approché par des acteurs de l’industrie gazière. Nous avons déjà joué dans ce mauvais film au Saguenay–Lac-St-Jean ; nous assistons maintenant à son remake en version anglaise.

Non contents de nous servir à nouveau l’argument des retombées économiques, des élus municipaux et représentants de chambres de commerce, dépourvus de toute crédibilité en matière environnementale, nous vantent les vertus du processus de fracturation hydraulique qu’utilisent en majeure partie leurs puits de forage. Comme si le Canada avait trouvé un procédé miraculeux garantissant l’innocuité du gaz de schiste.

Or, rien n’est moins vrai selon les plus récentes évaluations des experts. Les risques reliés à cette exploitation d’énergie fossile pour la santé de tous les organismes vivants demeurent beaucoup trop importants en regard des avantages qu’on peut espérer en tirer. D’autant plus que chez nous comme ailleurs dans le monde se développent des solutions de remplacement au gaz naturel par de la biomasse fabriquée à partir de déchets, de résidus forestiers et agricoles.

Cependant, on ne saurait répondre aux gens de l’Ouest canadien de s’occuper plutôt de leurs affaires, car c’est exactement ce qu’ils font dans le cas présent, et rien d’autre. Financièrement parlant, j’entends.