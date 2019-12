Les avantages du télétravail

Mardi, il y a une dizaine de jours, vers les 16 h 30, je quittais Rosemère pour me rendre à l’île Bizard par la 640, la 13 et le boulevard Gouin. Déjà cela bouchonnait sur la 640 pour prendre la 13, puis, un peu plus tard, pour quitter la 13 et prendre le boulevard Gouin.

En descendant la 13, j’avais également vu le long bouchon en direction nord et je m’imaginais celui de la 15, puis les bouchons tous les matins et tous les soirs tout autour de Montréal.

Je me suis alors souvenu d’avoir lu il y a quelques années un entrefilet dans The Economist à propos du télétravail : contrairement à ce que l’on pouvait penser, les gens qui travaillaient chez eux sur leur ordinateur étaient 11 % plus productifs que s’ils se rendaient au bureau pour leur journée de travail.

Je me suis ensuite remémoré un entretien à la télévision avec Robert Noyce, un des fondateurs d’Intel, en 1972, lors de la sortie du 4004, le premier microprocesseur, lequel fut rapidement suivi par le 8008 puis le 8080, puis le Zilog 80, etc., ce qui entraîna la révolution informatique, la prolifération des ordinateurs personnels, etc.

Lors de l’interview, c’était il y a près d’un demi-siècle, le journaliste demanda à M. Noyce quel serait l’intérêt des microprocesseurs. M. Noyce lui montra une voiture qui passait dans la rue sous la fenêtre de son bureau et dit : « Vous voyez cette voiture de quatre tonnes qui passe, avec un ingénieur au volant ? Tout ce dont j’ai besoin, c’est de ce que cet ingénieur a dans sa tête, pas de ces quatre tonnes de ferraille. Alors, avec cette nouvelle technologie, cet ingénieur pourra rester chez lui pour travailler et m’envoyer de temps en temps le résultat de son travail. »

Ce qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, de sorte que je me suis rapidement équipé d’un modem, d’un terminal VT100, d’une autre ligne téléphonique, travaillant deux jours par semaines à la maison, connecté à l’ordinateur central de l’UQAM.

Il y a quelques jours, je lisais sur TTSO que, maintenant, on évaluait l’augmentation de productivité d’un employé en télétravail à 22 % ! Sans compter tous les autres avantages, tant pour les employés que pour les employeurs que pour la collectivité, dont notamment la réduction de la pollution. Je suis persuadé qu’au moins 25 % des conducteurs régulièrement coincés dans les bouchons de circulation pourraient faire très régulièrement du télétravail.

Mais il y a encore trop de chefs de service, trop de vice-présidents qui s’opposent au télétravail, sous des prétextes plus ou moins fallacieux, se privant ainsi du 22 % d’augmentation de productivité de leurs employés, sans compter la diminution de la pollution due au transport routier, etc.