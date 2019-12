Manifester, un bon vieux Coke à la main

En cette ère environnementale et alors que des milliers de personnes touchées par la cause à travers le monde sortent manifester dans les rues, les multinationales tirent de la patte pour agir concrètement. (« Pollution plastique : les multinationales montrées du doigt », Le Devoir, 23 octobre 2019).

Selon un rapport publié mercredi à Manille par une coalition mondiale des organisations non gouvernementales internationales, Break Free from Plastics, la multinationale Coca-Cola a remporté la première place sur le podium en tant que plus pollueuse, et ce, pour la deuxième année de suite. Nestlé, qui a pris la deuxième position avec ses 4846 déchets plastiques récoltés dans 37 pays sur quatre continents, était loin derrière Coca-Cola, dont on a récolté 11 732 déchets du même type.

Pour faire porter la responsabilité aux consommateurs, ces dernières multinationales promeuvent le recyclage, alors que, selon le même rapport, depuis 1950, seulement 9 % des déchets plastiques ont été recyclés. Coca-Cola, ironiquement, affirme avoir une vision environnementale et agir pour un « monde sans déchets ». (« Un monde sans déchets : Coca-Cola dévoile son objectif en matière d’emballage durable », Coca-Cola Journey, 19 janvier 2018). Ceci est purement contradictoire, autant que celui qui se dit environnementaliste et qui manifeste, un bon vieux Coke à la main.

Si ces multinationales veulent vraiment d’un « monde sans déchets », qu’elles assument leur responsabilité environnementale et sortent nettoyer nos océans des milliards de déchets qu’elles ont produits.