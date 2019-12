Mieux protéger les travailleurs sur les routes

On apprenait récemment le triste décès d’une signaleuse sur un chantier routier de la Montérégie. Encore un ! Si les cônes orange et les panneaux indicateurs ne suffisent plus à faire ralentir les conducteurs dans les zones de travaux routiers, pourquoi ne pas utiliser des méthodes plus dérangeantes ?

Sur les autoroutes européennes, par exemple, à l’approche des postes de péage, des séries de sillons aménagés sur toute la largeur de la chaussée (un peu comme les bandes rugueuses que l’on retrouve le long de l’accotement de nos autoroutes) « réveillent » les conducteurs en faisant vibrer fortement les véhicules et en rendant la conduite trop rapide tout à fait inconfortable. La même chose pourrait être faite au Québec, surtout dans des chantiers qui durent parfois plusieurs semaines. Le bitume pourrait par la suite être réparé au moment de l’achèvement des travaux. À voir la situation actuelle, il semble que le ministère des Transports consacre beaucoup plus de volonté à la construction de nouvelles autoroutes et à la rénovation d’échangeurs à coup de milliards qu’à la sécurité de ses travailleurs. Celle-ci ne nécessiterait pourtant que des dépenses minimes… et un peu d’imagination.